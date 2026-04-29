Sheinbaum firma acuerdo para impulsar la industria del acero y aumentar la producción nacional

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un convenio con el sector siderúrgico que busca fortalecer el empleo, el valor agregado y la producción nacional de acero. El pacto incluye medidas de compras públicas, financiamiento y aranceles a importaciones de países sin tratado comercial, con el objetivo de garantizar un suministro competitivo para obras públicas y la vivienda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 10:14 AM.
En México y editada el 29/04/2026 11:27 AM.