Sheinbaum firma acuerdo para impulsar la industria del acero y aumentar la producción nacional

En la mañanera del 29 de abril, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, anunció la firma del acuerdo entre el Gobierno federal y la industria del acero, celebrado en el Palacio Nacional. El convenio, parte del llamado "Plan México", tiene como meta desarrollar mecanismos que fortalezcan el empleo y el crecimiento económico mediante la mejora de la producción nacional de acero con mayor valor agregado.
Entre las acciones prioritarias del plan se destacan:
Claudia Sheinbaum subrayó que el pacto beneficia a diversos sectores: al pueblo mexicano, a los trabajadores de la siderúrgica, a las empresas constructoras y al país en su conjunto. "Es un acuerdo que beneficia a todos, esa es su virtud", afirmó durante su conferencia matutina.
Con la implementación de estas medidas, el Gobierno busca asegurar un suministro eficiente y competitivo de acero para obras públicas, proyectos de vivienda y otras infraestructuras clave en distintas regiones del país, consolidando al sector como motor de desarrollo económico.