Diario Oficial publica reforma a la Ley de Vivienda; entra en vigor mañana

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El Diario Oficial de la Federación dio a conocer el decreto que reforma la Ley de Vivienda, incorporando de forma explícita el derecho a una vivienda adecuada y estableciendo nuevas obligaciones para autoridades y subsidios dirigidos a la población vulnerable, con vigencia a partir de mañana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 03:46 PM.
En México y editada el 29/04/2026 10:32 PM.