CFE presenta medidores Bluetooth para monitoreo en tiempo real: aún sin fecha de instalación masiva

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el desarrollo de medidores con conexión Bluetooth que permitirán a los usuarios consultar su consumo eléctrico desde el celular o asistentes de voz y a la empresa efectuar cortes y reconexiones de forma remota. El proyecto sigue en fase de desarrollo y no se ha definido una fecha para su despliegue generalizado en hogares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 11:27 AM.
En México y editada el 29/04/2026 11:46 AM.