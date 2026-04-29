CFE presenta medidores Bluetooth para monitoreo en tiempo real: aún sin fecha de instalación masiva

La CFE dio a conocer oficialmente los nuevos medidores Bluetooth, una pieza clave de su estrategia de modernización digital. Estos dispositivos podrán conectarse vía Bluetooth a teléfonos inteligentes y a asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant, lo que permitirá a los usuarios visualizar su consumo eléctrico en tiempo real, consultar saldos y recibir alertas mediante comandos de voz.
Además de facilitar el monitoreo, los medidores inteligentes otorgarán a la CFE la capacidad de cortar o restablecer el suministro de forma remota, sin necesidad de enviar técnicos al domicilio, incluso en edificios de difícil acceso. La tecnología también servirá como nodo de comunicación para otros medidores cercanos, reforzando la red y dificultando manipulaciones ilegales, como los llamados “diablitos”.
En cuanto a la facturación, el esquema de pago no cambiará de inmediato, pero la precisión de la lectura automática reducirá errores y agilizará trámites administrativos. La modernización no se limita a los medidores: la CFE está implementando plataformas digitales que anticipan afectaciones por fenómenos meteorológicos y automatismos que detectan y aíslan fallas en la red, reduciendo los tiempos de interrupción.
Sin embargo, la instalación masiva de los medidores Bluetooth aún no tiene fecha definida. Según Expansión y Merca2.0, el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y evaluación interna, sin una aprobación oficial para su despliegue generalizado en viviendas mexicanas. La llegada de esta tecnología a los hogares dependerá de la definición de plazos e infraestructura necesaria.
La directora de la CFE, Emilia Calleja Alor, reiteró el compromiso de la empresa con la digitalización de la red eléctrica y la integración de soluciones que promuevan hogares más conectados y sistemas eléctricos más eficientes, aunque por el momento la mayoría de los usuarios deberán esperar para acceder a estos medidores.