Congresistas de Morena respaldan a Ariadna Montiel para la Presidencia Nacional del partido

El 28 de abril, la presidenta del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Ariadna Montiel renunció a la Secretaría de Bienestar para competir por la Presidencia Nacional de Morena, que se elegirá el 3 de mayo en la Séptima Sesión del Congreso Nacional.
Desde entonces, una serie de congresistas y consejeros del partido guinda han manifestado públicamente su respaldo a Montiel. Jesús Valencia Guzmán, subsecretario del Bienestar y diputado de Morena, destacó una relación de casi 25 años con la exsecretaria, subrayando su trayectoria desde brigadista y dirigente estudiantil hasta diputada local y presidenta del Congreso de la Ciudad de México.
Carlos Castillo, diputado federal y exsecretario de Movimientos Sociales del CEN de Morena, anunció que votará a favor de Montiel en el Congreso Nacional, argumentando que su liderazgo es esencial para la continuidad del movimiento bajo el lema "#AmorPorMorena".
Víctor Hugo Romo, diputado local en la CDMX y congresista nacional, señaló que la Cuarta Transformación necesita liderazgos que conozcan la lucha desde abajo, y recordó haber coincidido con Montiel en actividades estudiantiles.
Pablo Hernández, congresista y consejero del partido, recordó haber conocido a Ariadna en 2008, en la antesala de la creación de Morena, y expresó su confianza en que desempeñará un gran papel como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.
La renuncia de Montiel se produce después de que Luisa María Alcalde aceptara una invitación de Sheinbaum para integrarse a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, dejando vacante la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. En su comunicado, Montiel manifestó que su motivación proviene de los principios del "Humanismo Mexicano" y la convicción de seguir organizando la 4T para que la transformación continúe.
Con la convocatoria oficial del partido para la sesión del 3 de mayo, la contienda interna se perfila como una de las más relevantes del panorama político mexicano, con Ariadna Montiel como una de las principales aspirantes respaldada por una amplia bancada del Congreso de Morena.