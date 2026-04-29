Congresistas de Morena respaldan a Ariadna Montiel para la Presidencia Nacional del partido

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Tras su renuncia a la Secretaría de Bienestar, varios diputados y consejeros de Morena anunciaron su apoyo a Ariadna Montiel como candidata a la dirigencia nacional, en sustitución de Luisa María Alcalde.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 02:52 PM.
En México y editada el 29/04/2026 10:47 PM.