Infonavit ofrece cinco tipos de crédito para comprar vivienda en 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha anunciado que, durante 2026, los derechohabientes podrán elegir entre cinco créditos diferentes para comprar, remodelar o construir una vivienda. La primera acción del interesado es verificar su elegibilidad y el monto disponible a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde se muestra la precalificación y los puntos acumulados.
Antes de iniciar cualquier trámite, el Infonavit recomienda confirmar que el uso de suelo del inmueble sea exclusivamente habitacional y que la vivienda cuente con los espacios mínimos (cocina, baños, sala, comedor y al menos una recámara). Asimismo, se sugiere evaluar la calidad de los materiales, la ubicación y la proximidad a vialidades y servicios públicos.
Para viviendas nuevas en desarrollos, la constructora se encarga del avalúo, la elección del notario y la gestión ante el Instituto. En el caso de viviendas recuperadas, el proceso se inicia en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) correspondiente.