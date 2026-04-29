Leticia Ramírez asume la Secretaría de Bienestar tras la renuncia de Ariadna Montiel

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales, será la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, después de que Ariadna Montiel renuncie para buscar la dirigencia nacional de Morena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 09:47 AM.
En México y editada el 29/04/2026 10:32 AM.