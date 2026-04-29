Leticia Ramírez asume la Secretaría de Bienestar tras la renuncia de Ariadna Montiel

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó a través de un video difundido en redes sociales que Ariadna Montiel Reyes presentó su renuncia a la Secretaría de Bienestar para aspirar a la dirigencia nacional de Morena, que se definirá en el Congreso Nacional del 3 de mayo.
Como sustituta, Sheinbaum designó a Leticia Ramírez, conocida como "Miss Lety", quien hasta ahora se desempeñaba como coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. "Nos conocemos desde hace muchísimos años. Lety va a ser ahora la secretaria de Bienestar", declaró la mandataria, añadiendo que los programas de la dependencia siguen siendo derechos consagrados en la Constitución.
Ramírez, por su parte, expresó su agradecimiento: "Me siento profundamente honrada y agradecida por la confianza que me ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum. Trabajaremos con amor y convicción para que el bienestar y la justicia social continúen llegando a todas las familias mexicanas".
El anuncio se produce en el marco de la convocatoria de Morena para su séptima sesión del Congreso Nacional, programada para el 3 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se elegirá la nueva dirigencia del partido y la Secretaría de Finanzas. En esa misma sesión se espera la sustitución de Luisa María Alcalde, quien dejó la dirigencia para asumir la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Ariadna Montiel, quien agradeció a Andrés Manuel López Obrador y a Sheinbaum por la confianza depositada, señaló que su objetivo es contribuir a que el bienestar sea un derecho para el pueblo de México y que su renuncia tiene como fin participar en la elección interna de Morena, cuyo proceso interno se iniciará el 22 de junio de 2027.
Ramírez, de trayectoria en la administración pública y con experiencia en coordinación intergubernamental, asume ahora la responsabilidad de una dependencia clave de la Cuarta Transformación, encargada de programas sociales como "Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar" y la estrategia de seguridad alimentaria.