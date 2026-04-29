Petrobras y Pemex unirán esfuerzos para producir biodiésel y etanol

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que un equipo de técnicos de Petrobras llegará el 13 de mayo para colaborar con Pemex en la extracción de biodiésel y etanol, consolidando una alianza tecnológica entre ambas petroleras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 02:49 PM.
En México y editada el 29/04/2026 10:54 PM.