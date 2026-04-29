Petrobras y Pemex unirán esfuerzos para producir biodiésel y etanol

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló que el 13 de mayo arribará a México un equipo de técnicos de Petrobras, la mayor empresa petrolera de Brasil, con el objetivo de trabajar conjuntamente con Petróleos Mexicanos (Pemex) en la extracción de biodiésel y etanol. La iniciativa, anunciada durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, busca que ambas compañías aprovechen los avances tecnológicos de la otra para implementar nuevas metodologías de producción de biocombustibles.
El anuncio se produce tras la reunión celebrada el 24 de abril entre Sheinbaum y la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, en la que se establecieron los lineamientos de la colaboración. En esa ocasión, se confirmó que la alianza se enfocará inicialmente en la transferencia de conocimientos y en la adaptación de procesos de extracción que ya han sido probados por Petrobras en Brasil.
En marzo, la presidenta mexicana había informado que el gobierno estaba evaluando la propuesta del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, para formalizar una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras. La presente visita de técnicos marca el primer paso operativo de esa propuesta.
Sheinbaum subrayó que la cooperación permitirá a Pemex diversificar su portafolio energético, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a los objetivos de descarbonización del país. Asimismo, destacó que la experiencia de Petrobras en la producción de biodiésel y etanol a gran escala será clave para acelerar la adopción de estas tecnologías en México.
Por su parte, Magda Chambriard manifestó su entusiasmo por la colaboración, señalando que "la sinergia entre nuestras dos naciones y nuestras empresas estatales abrirá nuevas oportunidades para la innovación en biocombustibles, beneficiando tanto a la industria como al medio ambiente".
El acuerdo, aunque aún no ha sido formalizado mediante un contrato firmado, se espera que se concrete en los próximos meses, con la posibilidad de que ambas compañías desarrollen proyectos piloto en refinerías estratégicas de ambos países.
Esta alianza se inscribe dentro de la estrategia del gobierno mexicano de impulsar la transición energética y cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.