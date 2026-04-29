EE.UU. investiga al gobernador de Sinaloa por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York una acusación que incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a ocho funcionarios estatales, bajo el supuesto de haber participado en una conspiración corrupta y violenta para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia EE.UU.
El anuncio lo realizó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien confirmó que los cargos fueron presentados formalmente y que la investigación se centra en la supuesta colaboración entre autoridades mexicanas y líderes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
La acusación revive una carta difundida en agosto de 2024 por el abogado del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, en la que este negaba haberse entregado a autoridades estadounidenses y señalaba que había sido convocado por Joaquín Guzmán López para mediar entre líderes políticos de Sinaloa, mencionando explícitamente a “Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya”. Zambada describió la supuesta captura como una “emboscada” y afirmó haber sido trasladado a EE.UU. bajo coacción.
Según el documento presentado por el DOJ, los funcionarios señalados habrían ordenado a policías estatales y locales proteger cargamentos de droga, así como proporcionar información confidencial a la organización criminal, con el objetivo de evitar detenciones e investigaciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, al conocerse la carta de Zambada, pidió cautela y reiteró la necesidad de esperar pruebas concluyentes antes de emitir juicios. Por su parte, Rocha Moya ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico y declaró en 2024 desconocer los hechos descritos en la carta del líder criminal.
El caso avanza en los tribunales federales de Nueva York; en México, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial detallada sobre las acusaciones presentadas por el gobierno estadounidense, lo que mantiene bajo escrutinio a las autoridades de alto nivel en Sinaloa.