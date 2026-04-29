EE.UU. investiga al gobernador de Sinaloa por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa

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El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios estatales, acusándolos de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas a territorio estadounidense.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 02:54 PM.
En México y editada el 29/04/2026 10:41 PM.