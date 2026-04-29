Rubén Rocha Moya rechaza enérgicamente acusaciones de EE. UU.

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa tras la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. contra él y nueve funcionarios, calificándola de calumnia y ataque a la Cuarta Transformación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 02:53 PM.
En México y editada el 29/04/2026 11:12 PM.