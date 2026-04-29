SEP y UNAM impulsan debate sobre el uso ético de la IA generativa en la educación superior

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciaron un amplio debate sobre la incorporación de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la educación superior. En la mesa de diálogo “¿Uso de IA en educación superior?” convocada por Milenio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y Melchor Sánchez, coordinador de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE) de la UNAM, coincidieron en que la IAG ya es una herramienta cotidiana para estudiantes y docentes en México y América Latina.
Delgado aclaró que el objetivo de la SEP no es imponer restricciones, sino construir acuerdos entre familias, docentes y autoridades. Citó como precedente la regulación del uso de teléfonos celulares en escuelas de Querétaro, aceptada ampliamente, y subrayó la responsabilidad del Estado de garantizar un desarrollo integral de los estudiantes en el contexto de la IAG.
Según la Encuesta Nacional sobre el uso de IAG en educación superior, ocho de cada diez estudiantes utilizan estas herramientas para generar textos, y una parte las emplea como asistente emocional. Ante este panorama, la SEP presentó diez principios de acción dirigidos a instituciones de educación superior, orientados a promover un uso ético, pedagógico y centrado en el bienestar estudiantil.
Melchor Sánchez resaltó la rapidez de adopción de la IA, citando la Encuesta sobre la IA en la Educación Superior en América Latina 2026 del Consejo de Educación Digital (DEC), que indica que el 92 % de los estudiantes la usan de forma regular y el 67 % al menos semanalmente. Señaló que el principal uso es la búsqueda de información, lo que evidencia una brecha entre uso y comprensión, ya que la mayoría de los modelos de lenguaje no son motores de búsqueda.
Ambos participantes coincidieron en que la IA obliga a replantear los métodos de evaluación, los planes de estudio y la formación docente. Advirtieron sobre riesgos como la dependencia tecnológica, la ampliación de brechas educativas y la “descarga cognitiva”, que consiste en delegar procesos de pensamiento a las máquinas sin desarrollar aprendizajes reales.
El debate también abordó el uso temprano de pantallas, redes sociales e internet entre niños y adolescentes. Delgado propuso abrir una discusión nacional con familias, docentes, estudiantes e instituciones para analizar posibles regulaciones en educación básica.
En conclusión, SEP y UNAM coincidieron en que la respuesta educativa debe fortalecer el pensamiento crítico, la formación humanista y los valores. La IA debe ser entendida como una herramienta al servicio de las personas, no como sustituto de la creatividad, la toma de decisiones y la responsabilidad social.