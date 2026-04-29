SEP y UNAM impulsan debate sobre el uso ético de la IA generativa en la educación superior

...

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el coordinador de la UNAM, Melchor Sánchez, coincidieron en que la IA generativa ya forma parte de la vida académica en México y América Latina, y propusieron diez principios para su uso ético, pedagógico y orientado al bienestar estudiantil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 09:47 AM.
En México y editada el 29/04/2026 10:47 AM.