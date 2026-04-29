Sheinbaum defiende el tope de 27 pesos a la gasolina como medida temporal

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el acuerdo voluntario de mantener la gasolina en 27 pesos por litro es temporal y depende de la evolución del conflicto bélico en Irán, que ha encarecido el crudo internacional. El pacto, vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, incluye también la reducción de comisiones bancarias y de vales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 10:57 AM.
En México y editada el 29/04/2026 11:12 AM.