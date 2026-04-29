Sheinbaum defiende el tope de 27 pesos a la gasolina como medida temporal

La mandataria, Claudia Sheinbaum, explicó en la conferencia mañanera que el tope de 27 pesos por litro para la gasolina es una medida voluntaria y temporal, vinculada al alza del precio del petróleo provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.
“Por supuesto que este es un acuerdo temporal porque está muy alto el precio del petróleo por la guerra en Irán. Esperamos que pronto se resuelva este asunto que está afectando al mundo entero”, afirmó la presidenta.
El mecanismo consiste en que las estaciones de servicio firmaron un compromiso de no superar los 27 pesos; si sus costos operativos lo permiten, pueden bajar el precio según su propia eficiencia. Sheinbaum subrayó que “no pasa de veintisiete pesos. Hacia abajo, pues ya de acuerdo a la eficiencia que ellos tengan en sus propias empresas”.
El acuerdo, coordinado por la Secretaría de Hacienda, también contempla la reducción de comisiones bancarias en pagos con tarjeta y de vales, tras la firma del 27 de abril entre el gobierno federal, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL). La vigencia del pacto es del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.
En la misma rueda de prensa, Sheinbaum informó sobre su reunión con la directora de Petrobras, la estatal brasileña, y anunció la visita de un equipo técnico de la empresa a México el 13 de mayo para intercambiar desarrollos tecnológicos con Pemex en producción, exploración y transformación de hidrocarburos.
La presidenta reiteró que la normalización de los precios de los combustibles depende, en gran medida, de la evolución del conflicto en Oriente Medio. Mientras persistan las condiciones que mantengan elevado el precio internacional del crudo, el gobierno buscará que bancos, vales y gasolineros colaboren para proteger la economía de las familias mexicanas.