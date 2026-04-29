Guadalupe Taddei reestructura la Junta General Ejecutiva del INE con nuevos nombramientos

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció este martes una serie de cambios en la Junta General Ejecutiva (JGE), designando a nuevos directores ejecutivos y removiendo a los encargados que ella misma había nombrado previamente.
En una reunión privada de mesa de consejeros, Taddei informó la sustitución de tres encargados de despacho:
Además de los nombramientos, Taddei ratificó cinco cargos previamente interinos, convirtiéndolos en directores ejecutivos:
En conferencia de prensa, la consejera presidenta adelantó que continuará con más nombramientos y ratificaciones en los próximos días, ampliando la reconfiguración de la JGE.