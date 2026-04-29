Guadalupe Taddei reestructura la Junta General Ejecutiva del INE con nuevos nombramientos

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, realizó tres nombramientos directos y removió a varios encargados de la Junta General Ejecutiva, sustituyéndolos por asesores cercanos a sus consejerías, sin contar con el consenso del Consejo General.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 09:47 AM.
En México y editada el 29/04/2026 10:38 AM.