Clara Brugada descarta candidatura de Jesús Sesma para 2030 y llama a enfocarse en tareas actuales

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, calificó de prematuro el anuncio del Partido Verde sobre Jesús Sesma como aspirante a la Jefatura para 2030 y urgió a concentrarse en los trabajos presentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 08:39 AM.
En México y editada el 30/04/2026 08:53 AM.