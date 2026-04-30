Clara Brugada lanza 18 festivales futboleros gratuitos en la CDMX

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización de 18 festivales futboleros gratuitos, uno en cada alcaldía, para que la población viva la Copa del Mundo más allá de los estadios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 08:45 AM.
En México y editada el 30/04/2026 09:15 AM.