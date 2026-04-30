Clara Brugada lanza 18 festivales futboleros gratuitos en la CDMX

La Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026 con una iniciativa inédita: 18 festivales futboleros gratuitos que se instalarán en plazas, parques y recintos deportivos de las 16 alcaldías, según presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El programa, que forma parte del plan “Mundial en la calle”, busca que la emoción del torneo se sienta en los espacios públicos, garantizando que cualquier ciudadano pueda seguir los partidos sin necesidad de acudir a los estadios. Cada alcaldía contará al menos con un festival equipado con pantallas gigantes, ferias gastronómicas, actividades culturales y dinámicas deportivas.
Además de la transmisión de los encuentros, los festivales integrarán exposiciones de arte local, presentaciones musicales y talleres recreativos que reflejan la diversidad cultural de la capital. La propuesta también incluye la rehabilitación de más de 180 canchas, con la meta de alcanzar 316 instalaciones listas para el evento.
Como cierre de la programación, la CDMX organizará la “Ola más grande del mundo” el 31 de mayo en el Paseo de la Reforma, con la intención de romper un récord Guinness y consolidar la ciudad como epicentro de la fiesta mundialista.
Con esta estrategia, la capital no solo aspira a ser sede de partidos oficiales, sino a convertirse en un modelo de convivencia y transformación urbana mediante el deporte.