Defensa de Naasón Joaquín García cuestiona criminalización de creencias religiosas

La defensa del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, ha presentado una carta a la jueza federal Loretta Preska solicitando el acceso a todos los materiales del caso, con el objetivo de fundamentar una moción de desestimación que será interpuesta en julio. En el escrito, los abogados argumentan que los fiscales equiparan a la iglesia con una organización criminal al criminalizar creencias y prácticas religiosas que, según ellos, forman parte del marco doctrinal de la comunidad.
Los defensores no niegan la existencia de los encuentros sexuales descritos por las víctimas, pero sostienen que dichos actos fueron realizados dentro de los parámetros de fe de la congregación y que las personas involucradas, todas mayores de edad, los aceptaron como una forma de acercarse a Dios. En consecuencia, afirman que no se trata de coacción o extorsión, sino de una expresión de la fe que no debe ser penalizada.
Según la defensa, los fiscales podrían haber excedido su interpretación de la ley al catalogar como "engañosas" o "falsas" creencias religiosas, lo que habría influido indebidamente en el jurado. Por ello, solicitan la totalidad de las declaraciones y de las instrucciones preliminares del caso para demostrar que cualquier error individual debe tratarse como tal, sin criminalizar a toda la organización.
El argumento central es que el proceso constituye un litigio sobre los límites constitucionales del Estado para criminalizar doctrinas religiosas, incluso cuando dichas doctrinas podrían servir de cobertura a abusos. De prosperar la moción, la defensa buscará la cancelación total o parcial de los cargos que incluyen delincuencia organizada, tráfico sexual, explotación sexual de menores y pornografía infantil.
El juicio contra Naasón Joaquín García, su madre y otros miembros de La Luz del Mundo está programado para iniciar el 15 de marzo de 2027, según la jueza Preska. Mientras tanto, el líder permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.