Defensa de Naasón Joaquín García cuestiona criminalización de creencias religiosas

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Los abogados de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, solicitan a la jueza Loretta Preska acceso a documentos del proceso y advierten que la acusación del Departamento de Justicia criminaliza prácticas y doctrinas propias de la fe, lo que considerarán en una moción de desestimación que presentarán en julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 09:12 AM.
En México y editada el 30/04/2026 09:24 AM.