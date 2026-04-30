FGR iniciará investigación contra Rubén Rocha Moya; extradición dependerá de pruebas

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que abrirá una investigación sobre las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses contra varios funcionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante una conferencia de prensa el 29 de abril, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que la institución revisará la información proporcionada por EE. UU., contenida en un documento de 34 páginas que detalla supuestos delitos cometidos en favor de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el 28 de abril a las 18:00 h recibió solicitudes de extradición emitidas por EE. UU. para varios individuos vinculados a los presuntos actos delictivos.
La FGR es la autoridad competente para determinar si existen elementos probatorios suficientes que justifiquen la extradición. Según Lara López, "se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana".
En caso de que se encuentre evidencia suficiente, la extradición quedará supeditada al cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la realización de un juicio político contra el gobernador, procedimiento que debe ser aprobado por el Congreso de la Unión.
Hasta el momento, la información sigue en desarrollo y la FGR no ha emitido una decisión definitiva sobre la extradición ni sobre la posible responsabilidad penal del gobernador Rocha Moya.