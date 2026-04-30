FGR iniciará investigación contra Rubén Rocha Moya; extradición dependerá de pruebas

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La Fiscalía General de la República abrirá una investigación tras las acusaciones de EE. UU. contra funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya. La posible extradición solo se realizará si existen elementos probatorios y se cumplen los requisitos legales, incluido el juicio político.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 08:39 AM.
En México y editada el 30/04/2026 08:49 AM.