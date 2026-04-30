PAN en San Lázaro impulsa juicio político contra Rubén Rocha Moya tras acusaciones estadounidenses

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Diputados del PAN, junto a algunos legisladores de Morena, solicitaron formalmente iniciar un proceso de juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las denuncias de Estados Unidos por presunto narcotráfico. El líder de Morena, Ricardo Monreal, rechazó las acusaciones y pidió esperar la resolución de la Fiscalía General de la República.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 09:10 AM.
En México y editada el 30/04/2026 09:35 AM.