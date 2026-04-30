Acusación de EE. UU. contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que no tiene miedo después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. lo señalara, junto a nueve funcionarios estatales, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la defensa de la soberanía mexicana y la necesidad de pruebas contundentes para cualquier extradición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 03:01 PM.
En México y editada el 02/05/2026 09:42 AM.