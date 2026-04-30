Senado recibe al secretario general de la OEA y refuerza la agenda internacional de México

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La senadora Laura Itzel Castillo Juárez recibió al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, en el Senado de la República, subrayando el compromiso de México con el multilateralismo y una OEA más inclusiva. El encuentro destaca la intención de México de impulsar la cooperación regional en democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 08:40 AM.
En México y editada el 30/04/2026 09:00 AM.