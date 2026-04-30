Senado recibe al secretario general de la OEA y refuerza la agenda internacional de México

El pasado 29 de abril, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez anunció la visita del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, al pleno del Senado de la República. La recepción, transmitida a través de redes sociales, sirvió para reafirmar el papel activo de México en los foros multilaterales y para promover una agenda más incluyente dentro del organismo hemisférico.
Castillo Juárez destacó que el liderazgo de Ramdin está orientado a una OEA “más atenta a la diversidad”, alineada con los desafíos actuales de la región, como la defensa de la democracia, la paz y la cooperación entre los 35 Estados miembros. La legisladora señaló que este enfoque fortalece la integración regional mediante políticas que respeten los derechos humanos y fomenten el desarrollo sostenible.
El encuentro contó también con la participación de destacados miembros del Senado, lo que subraya la relevancia del evento para la política exterior mexicana. La OEA, fundada en 1948 y con sede en Washington D.C., actúa como el principal foro político del hemisferio americano, impulsando iniciativas de seguridad, democracia y solución pacífica de conflictos a través de sus órganos, como la Asamblea General y el Consejo Permanente.
El mensaje de la senadora reafirma la postura de México como un actor comprometido en los organismos internacionales, buscando influir en temas clave como la estabilidad democrática, la cooperación económica y la defensa de los derechos humanos. Además, la participación en la OEA abre la puerta a nuevas alianzas estratégicas en áreas que van desde la seguridad hasta la educación.
En un contexto regional donde la cooperación internacional es esencial para enfrentar desafíos comunes, México reiteró su disposición de trabajar de la mano con la OEA para construir soluciones conjuntas y fortalecer la estabilidad del continente.