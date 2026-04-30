Sheinbaum advierte que ningún gobierno extranjero decidirá el futuro de México

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La presidenta Claudia Sheinbaum denunció la violación de los tratados de extradición entre México y EE. UU. al publicar un documento de la Fiscalía estadounidense que acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a ocho personas más de narcotráfico, y señaló que nunca antes se había solicitado una orden de detención provisional contra autoridades en funciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 01:46 PM.
En México y editada el 02/05/2026 10:29 AM.