Ariadna Montiel afirma que en la 4T "no caben los corruptos"

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La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, declaró que la Cuarta Transformación no tolerará la corrupción y que los funcionarios involucrados deben ser removidos, mientras llama al respaldo incondicional a Claudia Sheinbaum y a una candidatura impecable para 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 09:03 AM.
En México y editada el 04/05/2026 01:44 PM.