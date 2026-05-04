Isabel Díaz Ayuso critica la universalidad de los programas sociales durante visita a México

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo en su segundo día de actividades en México que los programas sociales deben dirigirse a quienes no pueden, no a quienes no quieren, y advirtió sobre los riesgos de las subvenciones clientelares para la competitividad y la democracia liberal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 12:20 PM.
En México y editada el 05/05/2026 12:01 PM.