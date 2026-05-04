García Harfuch descarta protección federal para el senador Enrique Inzunza

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el senador Enrique Inzunza no ha solicitado ni cuenta con escolta federal, mientras que el gobernador interino Rubén Rocha Moya recibió un dispositivo de protección limitado tras una evaluación de riesgo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 12:22 PM.
En México y editada el 04/05/2026 04:24 PM.