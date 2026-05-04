Helicóptero MI‑17 de la Marina se estrella al intentar despegar en Mazatlán

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Un helicóptero MI‑17 de la Secretaría de Marina sufrió una falla de potencia durante la fase de despegue en la Cuarta Región Naval de Mazatlán, Sinaloa, y realizó un aterrizaje de emergencia sin que se registraran heridos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 10:16 AM.
En México y editada el 04/05/2026 01:39 PM.