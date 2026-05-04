Helicóptero MI‑17 de la Marina se estrella al intentar despegar en Mazatlán

Un helicóptero tipo MI‑17 de la Secretaría de Marina se desplomó al intentar despegar en la zona naval de Mazatlán el pasado 4 de mayo de 2026. La aeronave presentó una falla de potencia en el motor principal justo al iniciar la fase de despegue, lo que obligó a la tripulación a ejecutar un procedimiento de emergencia y efectuar un aterrizaje forzoso.
Según el comunicado oficial de la Marina, el incidente ocurrió dentro de la Cuarta Región Naval, cuya sede se encuentra en la ciudad costera. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, ni entre la tripulación ni en el personal que se encontraba en las instalaciones.
Inmediatamente después del aterrizaje de emergencia, la Secretaría de Marina activó los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, asegurando el área y procediendo a la inspección de la aeronave. Las autoridades iniciaron evaluaciones técnicas para determinar el origen de la falla y, de ser necesario, llevar a cabo los procesos administrativos y de responsabilización correspondientes.
El helicóptero MI‑17, de origen ruso, es una de las plataformas aéreas más utilizadas por la Marina para misiones de transporte, vigilancia y apoyo logístico. La falla de potencia detectada ha generado preguntas sobre el estado de mantenimiento de la flota y la necesidad de reforzar los controles técnicos.
Las investigaciones continúan y se espera que la Marina publique un informe detallado en los próximos días, en el que se especificarán las causas exactas del accidente y las medidas correctivas que se implementarán para evitar incidentes similares.