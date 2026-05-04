Plan México: Sheinbaum lanza 8 medidas para impulsar la inversión y afrontar la revisión del T‑MEC

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ocho acciones inmediatas para simplificar trámites, acelerar la autorización de proyectos y movilizar más de 523 mil millones de pesos en infraestructura, con el objetivo de atraer capital y fortalecer la posición de México ante la próxima revisión del Tratado entre México, EE. UU. y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 12:21 PM.
En México y editada el 04/05/2026 04:31 PM.