Premio de Excelencia Dual 2026 reconoce a docentes y jóvenes

El pasado 4 de mayo se llevó a cabo la segunda edición del Premio de Excelencia Dual 2026, en la que se reconocieron iniciativas de docentes, estudiantes, instructores y organizaciones que promueven la educación dual en México. Un total de 467 participantes presentaron 216 proyectos evaluados en trece categorías, evidenciando el impulso creciente de esta modalidad educativa.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la entrega del premio tiene como objetivo visibilizar las acciones que fortalecen la relación entre el sistema educativo y el sector productivo, generando efectos directos en el desarrollo nacional. La ceremonia fue presidida por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lemelí, quien destacó la importancia de una formación más práctica y alineada con las necesidades de la economía.
El premio es fruto de la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, la Cámara Mexicano‑Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y la Alianza para la Educación Dual Profesional. Esta alianza ha consolidado una red de cooperación internacional, con especial énfasis en la relación México‑Alemania, que ha favorecido la inversión y la capacitación de jóvenes.
Además de la premiación, el evento incluyó paneles y espacios de diálogo donde representantes del sector público, académico y empresarial debatieron sobre innovación en la vinculación educación‑industria, certificación de competencias y la actualización de marcos normativos para niveles medio superior y superior. Los asistentes coincidieron en que la educación dual es una herramienta estratégica para responder a los requerimientos de talento del sector productivo y fomentar la competitividad nacional.
Con estos resultados, la educación dual se consolida como un modelo que responde a los retos del mercado laboral, fomenta el desarrollo de talento especializado y amplía las oportunidades para la juventud mexicana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.