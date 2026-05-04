Premio de Excelencia Dual 2026 reconoce a docentes y jóvenes

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En su segunda edición, el Premio de Excelencia Dual 2026 premió a 216 proyectos presentados por 467 participantes, destacando la creciente vinculación entre la educación y el sector productivo. Autoridades de la SEP y aliados internacionales subrayaron el papel estratégico de la modalidad dual para la empleabilidad y el desarrollo económico del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 03:16 PM.
En México y editada el 05/05/2026 11:36 AM.