Remesas a México suben 1.4 % en el primer trimestre de 2026, según Banxico

El Banco de México (Banxico) comunicó que México recibió 14,457 millones de dólares en remesas durante el primer trimestre de 2026, lo que equivale a un incremento del 1.4 % respecto al mismo lapso de 2025. Este leve repunte se produce después de un arranque de año complicado, en el que los dos primeros meses mostraron caídas en los envíos de dinero desde el extranjero.
El impulso del trimestre provino del mes de marzo, cuando las remesas crecieron un 4.9 % interanual, alcanzando 5,394 millones de dólares. Fue el segundo mes consecutivo de crecimiento, tras el modesto avance de 0.4 % en febrero y la caída del 1.4 % en enero, señalando una tendencia de recuperación tras varios meses de debilidad.
El aumento de marzo se debió, en parte, a un mayor monto promedio por envío, lo que compensó la disminución del número total de operaciones. Las remesas siguen siendo una de las principales fuentes de divisas para México y tienen un impacto directo en el consumo de millones de familias, sobre todo en regiones con alta migración.
Este crecimiento adquiere relevancia en un contexto económico complejo, marcado por una desaceleración y presiones externas. Expertos advierten que el comportamiento de las remesas sigue siendo volátil, influido por factores como las condiciones laborales de los migrantes en Estados Unidos y las políticas migratorias vigentes.
El avance del 1.4 % en el primer trimestre indica una recuperación moderada después de un periodo prolongado de descensos durante 2025 y principios de 2026. Aunque el flujo de remesas se mantiene en niveles elevados, el ritmo de crecimiento sigue siendo limitado, lo que sugiere cautela para los próximos meses.
De mantenerse favorables las condiciones para los trabajadores mexicanos en el exterior, los datos recientes apuntan a que este ingreso clave para la economía podría estabilizarse a lo largo del año.