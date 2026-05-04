Remesas a México suben 1.4 % en el primer trimestre de 2026, según Banxico

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El Banco de México informó que el país recibió 14,457 millones de dólares en remesas durante los primeros tres meses de 2026, lo que representa un aumento del 1.4 % respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el crecimiento del 4.9 % registrado en marzo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 01:56 PM.
En México y editada el 04/05/2026 04:20 PM.