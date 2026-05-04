Sheinbaum descarta viaje a Sinaloa y confirma agenda en Sonora

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no visitará Sinaloa en los próximos días, pese a rumores vinculados al gobernador Rubén Rocha Moya, y detalló su programa de trabajo en Sonora, que incluye justicia indígena, inauguración de hospitales y obras de infraestructura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 09:13 AM.
En México y editada el 04/05/2026 09:42 AM.