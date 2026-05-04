Sheinbaum descarta viaje a Sinaloa y confirma agenda en Sonora

Durante la conferencia matutina de la mañana del 4 de mayo de 2026, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, desmintió las especulaciones que circulaban en medios y redes sociales sobre un posible desplazamiento a Sinaloa para atender asuntos relacionados con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Sheinbaum señaló que su agenda para el fin de semana ya está definida y que permanecerá los tres días siguientes en la zona norte del país, concretamente en el estado de Sonora. "En estos días no tengo pensado visitar Sinaloa; ya tenemos un programa de trabajo. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los tres días en Sonora, vamos a dar seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios, vamos a inaugurar hospitales, vamos a informar sobre las obras carreteras y también sobre obras hídricas, entonces, vamos para allá", explicó la presidenta.
El itinerario incluye la revisión de los compromisos asumidos con comunidades indígenas, la inauguración de hospitales en localidades estratégicas y la supervisión de proyectos de infraestructura vial y hidráulica, considerados prioritarios por la administración actual.
Sheinbaum enfatizó que sus recorridos de trabajo obedecen a una agenda centrada en desarrollo social, salud e infraestructura, y no responden a la coyuntura política que atraviesa el gobierno de Sinaloa.