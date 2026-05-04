Sheinbaum descarta reunión con AMLO en Palenque y denuncia misoginia en comentarios

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente los rumores que la vinculan a una reunión con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palenque, calificando dichos comentarios de "misoginia". En una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria precisó que su presencia en la zona formaba parte de la gira de supervisión de la conexión entre el Tren Maya y el proyecto Interoceánico.
Sheinbaum subrayó que su agenda incluía visitas a obras de infraestructura y encuentros con autoridades locales, pero no contemplaba ningún encuentro con AMLO para "pedir línea". "Los comentarios que insinúan que me reuní con el presidente para solicitar favores son una forma de menoscabar a una mujer en el poder", afirmó la presidenta.
El mismo día, la mandataria también desmintió los rumores sobre una supuesta reunión con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raúl Buenrostro, durante su gira por el sureste. Sheinbaum explicó que, si bien coincidieron en la región, no hubo ningún encuentro oficial entre ambas.
Los comentarios surgieron después de que medios locales, entre ellos Grupo Milenio, publicaran una nota que insinuaba la existencia de una reunión entre Sheinbaum y AMLO en Palenque. La información no contó con fuentes oficiales y fue rápidamente rechazada por la Casa Blanca.
El rechazo de Sheinbaum a los rumores se produce en un contexto de creciente polarización política y de críticas a la prensa por difundir información no verificada. La presidenta reiteró su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, y señaló que seguirá enfocada en los proyectos de infraestructura que buscan impulsar el desarrollo del sureste mexicano.