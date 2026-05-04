Sheinbaum descarta reunión con AMLO en Palenque y denuncia misoginia en comentarios

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Claudia Sheinbaum negó haber coincidido con Andrés Manuel López Obrador en Palenque, calificó los rumores de misoginia y explicó que su visita al sureste tenía como objetivo supervisar la conexión entre el Tren Maya y el Interoceánico. También desmintió un supuesto encuentro con la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 04:27 PM.
En México y editada el 05/05/2026 11:27 AM.