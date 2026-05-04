Sheinbaum afirma que el caso de Rubén Rocha Moya y Maru Campos se está tratando de forma idéntica

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la actuación judicial contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es idéntica, y advirtió sobre una campaña destinada a desacreditar a la Cuarta Transformación.
Sheinbaum recordó los hechos ocurridos hace unas semanas, cuando un juez de distrito de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York emitió una petición de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya. La autoridad estadounidense no acreditó la urgencia requerida para ordenar su detención, por lo que la solicitud no prosperó.
En su primera intervención como Consejera Jurídica de la Presidencia, Luis María Alcalde explicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presentó una solicitud formal de extradición, sino una petición de detención provisional. Para que esta sea válida, la Fiscalía debe demostrar la urgencia de la detención, requisito que no se cumplió.
Alcalde precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha prejuzgado sobre la posible comisión de un delito por parte de Rocha Moya y consideró que, tal como fue presentada la solicitud, no es procedente.
Sheinbaum reiteró que la igualdad de trato en los procesos contra Rocha Moya y Campos evidencia la intención de ciertos sectores de atacar a la 4T, y aseguró que el gobierno continuará defendiendo la legalidad y el Estado de derecho.