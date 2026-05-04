Sheinbaum afirma que el caso de Rubén Rocha Moya y Maru Campos se está tratando de forma idéntica

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la actuación judicial contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es la misma, señalando una campaña para desacreditar a la 4T. Explicó el proceso legal iniciado en Nueva York y la postura de la Fiscalía General de la República.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 01:55 PM.
En México y editada el 05/05/2026 12:04 PM.