Solicitan trasladar restos de Hernán Cortés a España para evitar homenajes en México

El escritor Pedro Miguel, columnista de La Jornada y consejero nacional de Morena, envió el 3 de mayo una carta formal al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, solicitando la exhumación y traslado de los restos de Hernán Cortés a España.
Según la misiva, los huesos del conquistador, actualmente alojados en un nicho del Templo de Jesús Nazareno, en el Centro Histórico, deben ser entregados al gobierno español para que cualquier homenaje se realice en territorio peninsular, evitando lo que el autor califica como "provocación ofensiva" en suelo mexicano.
La petición se produce mientras la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el presidente español, Pedro Sánchez, trabajan en la normalización de las relaciones bilaterales, un proceso que el escritor advierte podría verse socavado por acciones como la de la visita de Ayuso.