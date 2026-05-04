Solicitan trasladar restos de Hernán Cortés a España para evitar homenajes en México

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El escritor y consejero de Morena Pedro Miguel pidió al INAH exhumar y enviar los restos del conquistador a España, argumentando que cualquier homenaje debería realizarse fuera del territorio mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 09:08 AM.
En México y editada el 05/05/2026 12:12 PM.