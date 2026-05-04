Sheinbaum suspende la Mañanera del 5 de mayo por compromisos oficiales

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la cancelación de la conferencia matutina del 5 de mayo, citando una reunión del gabinete de seguridad y un viaje a Puebla para conmemorar la Batalla de Puebla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 10:18 AM.
En México y editada el 04/05/2026 12:45 PM.