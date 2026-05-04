Sheinbaum suspende la Mañanera del 5 de mayo por compromisos oficiales

La mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la tradicional conferencia de prensa conocida como "La Mañanera" no se llevará a cabo el martes 5 de mayo. La decisión responde a una agenda previamente establecida que incluye dos compromisos de alto nivel.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, será el anfitrión de los eventos, que incluyen ceremonias cívicas y actividades culturales destinadas a reforzar el sentido de identidad nacional.
La suspensión de la Mañanera generó diversas reacciones en los medios y entre la ciudadanía. Algunos analistas consideran que la prioridad dada a la seguridad y a la conmemoración histórica refleja la agenda de la administración, mientras que críticos señalan la falta de una plataforma directa para responder a preguntas de la prensa.
Se espera que la presidenta retome la Mañanera el miércoles 6 de mayo, retomando la dinámica de información y rendición de cuentas que caracteriza a su gobierno.