Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, estudió Trabajo Social en la UAS

Yeraldine Bonilla Valverde, la primera mujer en ejercer la gobernación interina de Sinaloa, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Ese es el grado académico más alto que posee, y constituye la base de su formación profesional antes de ingresar a la vida pública.
Bonilla, nacida el 29 de octubre de 1992 en San Ignacio, Sinaloa, fue designada gobernadora interina el 2 de mayo de 2026, tras la licencia temporal concedida por el Congreso al gobernador Rubén Rocha Moya. La votación fue de 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
Su trayectoria política incluye:
Con 33 años, Bonilla combina su formación en trabajo social con una experiencia legislativa que ahora la coloca al frente del ejecutivo estatal, marcando un hito histórico al ser la primera mujer en ocupar la gobernación de Sinaloa, aunque sea de manera interina.