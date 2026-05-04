Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, estudió Trabajo Social en la UAS

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La nueva gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, su único título académico antes de asumir el cargo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 10:16 AM.
En México y editada el 04/05/2026 01:30 PM.