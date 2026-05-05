Marina del Pilar descarta licencia como gobernadora pese a rumores de narcotráfico en EE. UU.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó que solicite licencia para separarse de su cargo, desmintiendo los rumores surgidos en redes sociales tras una convocatoria urgente de autoridades estatales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 10:01 AM.
En México y editada el 05/05/2026 11:17 AM.