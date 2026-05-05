Marina del Pilar descarta licencia como gobernadora pese a rumores de narcotráfico en EE. UU.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que no pedirá licencia para abandonar su puesto, desmintiendo los rumores que se difundieron en redes sociales durante las últimas horas. La vocera del gobierno estatal, Itzallana López Castillo, informó que, durante una reunión con alcaldes, la mandataria reiteró su intención de permanecer al frente del ejecutivo estatal.
La convocatoria, programada para el martes 5 de mayo a las 18:00 horas en Tijuana, incluyó a alcaldes, diputados locales, senadores y funcionarios del gabinete estatal. Según López Romandía, la reunión estaba pactada desde hace tiempo y abordará temas de agenda local, sin relación alguna con una posible separación del cargo.
Los rumores surgieron después de que el gobierno de Estados Unidos revelara acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo. Ese “efecto dominó” encendió las alarmas sobre una posible salida similar de Marina del Pilar.
Esta no es la primera crisis política que enfrenta la gobernadora. En mayo de 2025, la administración del expresidente Donald Trump revocó la visa de turista tanto de Marina del Pilar como de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, un hecho sin precedentes en la historia de Baja California.
Por el momento, la autoridad estatal mantiene que la agenda de la reunión es exclusivamente local y que no existen planes de licencia ni de renuncia. La información está en desarrollo.