Pueblos indígenas declaran persona non grata a Isabel Díaz Ayuso y exigen disculpa pública

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El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) rechazó la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificándola de persona non grata y demandando una disculpa por la invisibilización de la violencia histórica contra pueblos indígenas y afromexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 08:55 AM.
En México y editada el 05/05/2026 09:59 AM.