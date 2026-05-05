Pueblos indígenas declaran persona non grata a Isabel Díaz Ayuso y exigen disculpa pública

Autoridades indígenas y miembros del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) declararon persona non grata a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras anunciar su visita a México para fortalecer lazos económicos y culturales.
En un comunicado oficial, el CNPI acusó a la mandataria española de "distorsionar y ofender la memoria histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos" al participar en la Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, evento que incluye un homenaje a Hernán Cortés y la presentación de la obra Malinche de Nacho Cano.
Los representantes indígenas señalaron que la visita "invisibiliza la violencia histórica sufrida" y exigieron una disculpa pública por los agravios cometidos durante la Conquista y la Colonia. "Si no tiene la voluntad de reconocer esas atrocidades, vuelva a su país", declararon.
Como forma de protesta, el CNPI realizó una ceremonia pacífica de purificación, describiéndola como "un ejemplo de diplomacia indígena frente a narrativas que justifican los abusos de los conquistadores".
Los colectivos subrayaron que la Conquista no debe interpretarse como un proceso de encuentro o civilización, sino como un periodo de violencia, despojo territorial, imposición cultural y sometimiento de los pueblos originarios. Reiteraron la necesidad de reconocimiento, perdón y resarcimiento, en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos.
La postura de los pueblos indígenas y afromexicanos refleja un rechazo a cualquier intento, en el siglo XXI, de reivindicar la colonización o minimizar los agravios sufridos. "México es una nación pluricultural, sustentada en la riqueza de sus pueblos originarios y afrodescendientes", concluyeron, llamando a la verdad histórica y a la justicia como pilares para una sociedad más justa e incluyente.