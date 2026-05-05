Sheinbaum encabeza el 164.º aniversario de la Batalla de Puebla

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia del 164.º aniversario de la Batalla de Puebla, en la Heroica Puebla de Zaragoza, donde reiteró que la defensa de la soberanía y la unidad nacional son pilares inquebrantables del proyecto mexicano.
Tras la toma de protesta de la bandera a los soldados de la clase 2007 del Servicio Militar Nacional (SMN), la mandataria declaró que «nada está por encima de los intereses del pueblo de México» y subrayó que el país es una nación independiente que decide su propio destino y la forma en que se gobierna.
Sheinbaum enfatizó: «Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla». El mensaje fue respaldado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien recordó que el 5 de mayo no solo conmemora una victoria militar, sino también la defensa de la República frente a invasiones extranjeras y traiciones internas.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dirigió la palabra a los soldados del SMN, instándolos a cumplir su deber con la nación y a aplicar su adiestramiento en beneficio del pueblo mexicano.
El gobierno reiteró que la Batalla de Puebla, librada el 5 de mayo de 1862 bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, representa un símbolo de resistencia nacional. Aquel enfrentamiento contra el Segundo Imperio Francés, aunque seguido de la ocupación de la capital, quedó como un hito de la capacidad de México para defender su territorio y su dignidad.
Con la participación de autoridades locales y federales, la conmemoración buscó reforzar el sentido de pertenencia y el compromiso de los mexicanos con la defensa de su soberanía, en un contexto de desafíos internos y externos.