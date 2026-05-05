Sheinbaum encabeza el 164.º aniversario de la Batalla de Puebla

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lideró la conmemoración del 164.º aniversario de la Batalla de Puebla, resaltando la defensa de la soberanía, la unidad y la independencia del país, mientras el gobernador de Puebla y el secretario de Defensa respaldan su mensaje.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 10:04 AM.
En México y editada el 05/05/2026 10:18 AM.