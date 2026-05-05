UNAM designará a José Narro Robles como profesor emérito

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reunirá el martes 5 de mayo para resolver, entre otros asuntos, la designación de José Narro Robles como profesor emérito. La propuesta, presentada por el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, busca honrar la extensa carrera del médico cirujano y exrector, así como su defensa constante de la autonomía universitaria.
José Narro Robles, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y con posgrado en Medicina Comunitaria por la Universidad de Birmingham (Inglaterra), ha desempeñado funciones académicas, administrativas y de alta dirección durante más de cuarenta años dentro de la casa de estudios. Actualmente ocupa la Cátedra Extraordinaria “Educación para el Desarrollo Social y Humano”, una colaboración entre la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León y la Universidad de Guanajuato.
Su trayectoria incluye cargos estratégicos como director general de Planeación, secretario general de la UNAM y, entre 2007 y 2015, rector de la institución. Durante su rectorado impulsó la descentralización académica, creando la ENES León y promoviendo la expansión territorial de la universidad.
En el ámbito federal, Narro Robles fue secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, subsecretario de Gobernación y de Salud, y, de febrero de 2016 a noviembre de 2018, secretario de Salud. En 2019 manifestó su intención de buscar la dirigencia del PRI, lo que lo alejó temporalmente de la vida académica.
Desde 2022, al frente de la cátedra extraordinaria, ha alertado sobre la permanente amenaza a la autonomía de las universidades públicas, calificándola de derecho constitucional, pero también de privilegio y responsabilidad. Estas posturas lo convierten en una figura clave en la historia reciente de la UNAM y justifican la propuesta de otorgarle el título de profesor emérito.