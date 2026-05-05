UNAM designará a José Narro Robles como profesor emérito

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El Consejo Universitario de la UNAM sesionará el martes 5 de mayo para aprobar la designación del exrector José Narro Robles como profesor emérito. La medida reconoce su trayectoria de más de cuatro décadas en la universidad y su defensa de la autonomía institucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 08:44 AM.
En México y editada el 05/05/2026 11:29 AM.