Ariadna Montiel califica de intervención y provocación la visita de Isabel Díaz Ayuso a México

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, denunció que la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, constituye una “provocación deliberada” y un acto de intervencionismo ultraderechista, recordando la historia colonial y defendiendo la soberanía mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 08:33 AM.
En México y editada el 06/05/2026 01:21 PM.