Ariadna Montiel califica de intervención y provocación la visita de Isabel Díaz Ayuso a México

La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de intervenir en los asuntos internos de México al describir su visita como una “provocación deliberada envuelta en un lenguaje de la libertad”. Montiel sostuvo que Ayuso representa “la arrogancia de la ultraderecha española” y advirtió que, antes de dictar lecciones, debe reconocer que el territorio mexicano fue escenario de la Conquista, uno de los crímenes más atroces de la historia universal.
En su pronunciamiento, Montiel señaló que la visita incluyó encuentros con la “oposición mexicana más rancia” y con figuras que, según ella, “han hecho de la mentira y la desinformación su principal herramienta política”. La dirigente morenista reiteró que su partido no responde al odio con odio, sino con “claridad, principios y la fuerza de un proyecto político que ha sacado de la pobreza a millones de familias, ha puesto al pueblo primero y ha reconstruido el Estado como garante de derechos y dignidad”.
El comunicado de Morena añadió que la agenda de la ultraderecha transnacional, representada por Ayuso, busca desestabilizar gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina. Montiel hizo un llamado a la solidaridad de los movimientos populares de España, Europa y el mundo contra lo que calificó como “un proyecto de restauración conservadora”.
En respuesta, el partido subrayó que “México no es tierra de tutelaje” y que la visita de Ayuso no constituye diplomacia, sino una injerencia que debe ser rechazada con soberanía y decisión popular.