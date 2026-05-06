Gertz Manero entrega credenciales a Carlos III y asume como embajador en Reino Unido

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El exfiscal general Alejandro Gertz Manero entregó formalmente sus Cartas Credenciales al monarca británico, consolidando su nombramiento como embajador de México en Gran Bretaña e Irlanda del Norte y abriendo la puerta a una agenda de relaciones bilaterales más dinámicas y prósperas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 12:58 PM.
En México y editada el 06/05/2026 01:59 PM.