Gertz Manero entrega credenciales a Carlos III y asume como embajador en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, presentó hoy ante Su Majestad el Rey Carlos III sus Cartas Credenciales, acto que lo acredita oficialmente como Embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El evento, realizado en el Palacio de Buckingham, fue difundido por la Embajada de México en Londres a través de sus redes sociales, donde se resaltó que este gesto "brinda la oportunidad para reafirmar y fortalecer las relaciones bilaterales dinámicas y prósperas" entre ambos países.
Por su parte, el Rey Carlos III recibió a Gertz Manero con la tradicional ceremonia de entrega de credenciales, señalando la continuidad de la relación amistosa entre México y el Reino Unido.
Se espera que, en los próximos meses, se anuncien iniciativas conjuntas en sectores como la energía renovable, la industria aeroespacial y la educación superior, reforzando la visión de una relación "dinámica y próspera".