Las dos fundaciones creadas por la fortuna Gelman y cómo operan

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Reglas y cláusulas que no se cumplen quedan en evidencia en el actuar de éstas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 05:09 PM.
En México y editada el 07/05/2026 05:55 PM.