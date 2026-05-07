México y Canadá refuerzan su estrategia económica durante la primera misión comercial mexicana

...

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, acordaron ampliar el comercio y la inversión bilateral bajo el Plan de Acción México‑Canadá, mientras 244 empresarios mexicanos impulsan más de mil reuniones de negocio en Toronto y Montreal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 04:37 PM.
En México y editada el 07/05/2026 09:47 PM.