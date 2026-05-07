México y Canadá refuerzan su estrategia económica durante la primera misión comercial mexicana

En el marco de la histórica misión comercial mexicana a Canadá, celebrada el 7 de mayo de 2026 en Toronto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, firmaron un acuerdo para intensificar el comercio y la inversión bilateral. El pacto se inscribe dentro del Plan de Acción México‑Canadá, lanzado en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney.
La delegación mexicana, compuesta por 244 empresarios de sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad e industrias creativas, programó más de mil citas de negocio con compañías canadienses. La misión, que se extenderá dos días, continuará mañana en Montreal.
Durante su visita, Ebrard y LeBlanc mantuvieron una reunión de trabajo con directivos de Scotiabank y un almuerzo con los CEOs de Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martinrea, Sagard, Stingray, TC Energy y el Consejo de Negocios de Canadá. Posteriormente, se reunieron con fondos de inversión y pensiones canadienses, encabezados por el Ontario Teachers’ Pension Plan.
En cada encuentro, el secretario de Economía subrayó las oportunidades que ofrece México para la inversión y la colaboración económica, declarando: “Estamos buscando nuevas posibilidades en un mundo que cambia todos los días. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre? Abrir nuevas oportunidades, estar cerca de amigos, de socios confiables y de otras oportunidades en el mercado”. Añadió que el esfuerzo no es un evento aislado, sino un proceso continuo que comienza tanto en México como en Canadá.
El acuerdo y la misión comercial buscan consolidar una relación económica más profunda, diversificar los flujos de inversión y posicionar a México como un socio estratégico para Canadá en sectores de alta tecnología y desarrollo sostenible.