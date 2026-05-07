Miguel ‘Piojo’ Herrera asume oficialmente la dirección de Atlante en su regreso a la Liga MX

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El exseleccionador de Costa Rica, Miguel Herrera, fue presentado como nuevo técnico de Atlante, con el objetivo de construir un equipo competitivo pese a un presupuesto limitado, apoyándose en jóvenes de la cantera y en la historia del Estadio Banorte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 04:37 PM.
En México y editada el 07/05/2026 09:53 PM.