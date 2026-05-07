Miguel ‘Piojo’ Herrera asume oficialmente la dirección de Atlante en su regreso a la Liga MX

Miguel Herrera, conocido como “Piojo”, tomó oficialmente el reto de dirigir a los Potros de Hierro en su regreso a la Liga MX, tras la eliminación de Costa Rica en la fase clasificatoria al Mundial 2026. En una ceremonia en el Estadio Banorte, el técnico describió su nuevo proyecto como una revancha y subrayó la intención de formar un conjunto competitivo, aun cuando la directiva ha admitido un presupuesto reducido.
El presidente del club, Emilio Escalante, y su vicepresidente, Emilio Escalante Jr., enfatizaron que el proyecto se sustentará en la combinación de juventud y experiencia, con una base de jugadores provenientes de las fuerzas básicas y de la Liga de Expansión. El centro de entrenamiento avanza al 60 % de su construcción y la venta de boletos, que será accesible, iniciará la próxima semana.
Durante su presentación, Herrera reconoció que su paso por la selección costarricense fue el “episodio más grande” de su carrera y manifestó su compromiso de “levantarse de las derrotas” con el apoyo de la directiva. Señaló que el Atlante buscará un estilo de juego dinámico que atraiga a la afición, especialmente a los jóvenes, y que los jugadores deberán “ponerse la camisa y venirse a matar por el equipo”.
El técnico también mencionó a Christian Bermúdez como posible pilar de experiencia, aunque su continuidad dependerá de su condición física. Los partidos del Atlante se jugarán los viernes a las 21:00 h en el Estadio Banorte, recinto que compartirán Cruz Azul y América durante el Clausura 2026.
En cuanto a la polémica reciente con seleccionados mexicanos, Herrera la atribuyó a “cuestiones administrativas” y deslindó a los jugadores de responsabilidad. El objetivo principal del club es recuperar su vínculo histórico con la Ciudad de México y consolidar una plantilla que combine talento emergente y liderazgo veterano.