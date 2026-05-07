Presidenta Sheinbaum, expropie y nacionalice la Colección Gelman

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México debe recuperar obras icónicas de Frida Kahlo, Diego Rivera y otros artistas, ante dudosa legalidad de testamento, operación de fundaciones y falta de transparencia en la salida de la colección del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 04:23 PM.
En México y editada el 07/05/2026 05:51 PM.