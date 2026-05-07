Presidenta Sheinbaum, expropie y nacionalice la Colección Gelman

Las nacionalizaciones tienen mala fama, ¿no? Bueno, en realidad, deberían.
La historia está llena de expropiaciones que fracasan o, más comúnmente, salen mal. México, de hecho, tiene muchos antecedentes, que van desde compañías de petróleo y electricidad plagadas de corrupción hasta bancos y, sí, incluso fábricas de refrescos y bicicletas. Pierden dinero, disminuyen la fe en el respeto a la propiedad privada y distorsionan el mercado.
No muchas se acercan a cumplir el umbral legal para la nacionalización: “utilidad pública”.
Pero, cada siglo más o menos hay causa para tomar tal acción. La Colección Gelman ahora en exhibición en la Ciudad de México, cumple con el momento.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe incautarla y nacionalizarla, ahora.
La historia será corregida. México recupera su alma artística. Un gobierno reafirma el papel del Estado. La juventud mexicana se enriquece y se compensa por haber sido privada de una exposición. La industria turística prospera.
¿Finanzas?
Todos ganan cuando esta colección sea liberada de las manos de unos cuantos cuya conexión con ella no es convincente. Incluso los defensores más acérrimos del libre mercado aplaudirían la medida. Para tomar prestado un título de 1949 de Frida Kahlo, cuyas obras destacan en la Colección Gelman, un “abrazo de amor del universo” queda completado.
Comenzamos con un asunto fundamental, la carta legal. Pertenece al Poder Ejecutivo.
El Artículo 27 de la Constitución de 1917 proporciona el marco inicial, estableciendo el derecho a tomar bienes, con indemnización justa, para asegurar la soberanía. Eso se complementa con el Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972 y, a su vez, se refuerza con un decreto de 1984 del entonces presidente Miguel de la Madrid. Ningún tribunal va a revertir una reclamación gubernamental que involucre a Kahlo, una germano-mestiza, junto con la calidez de México al abrir sus puertas a los Gelman, refugiados de Europa del Este, que llegaron a ser sus mecenas.
¿Políticamente?
No hay problema aquí. La mayoría del partido Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, que desconoce la definición de disenso, se alineará en segundos y establecerá un mecanismo de compensación financiera a largo plazo que haga a todos los involucrados en este proceso, ganadores. Si la presidenta no toma la iniciativa, el Congreso podría hacerlo.
La nacionalización proporciona un lugar a una colección que, mejor que cualquier otro conjunto de arte moderno, encarna el México de una época pasada. El país abrió sus puertas hace casi un siglo a Jacques y Natasha Gelman, el primero un refugiado de facto y su esposa una refugiada oficial, y su contribución a la cultura mexicana ahora está arraigada en la vida diaria. La nacionalización los honra manteniendo los frutos de su trabajo dentro de las fronteras del país que les adoptó y les brindó oportunidades en abundancia.
La generación actual de mexicanos sabe casi nada sobre Kahlo y los artistas cuyas obras conforman un codiciado conjunto clasificado como monumento artístico. Kahlo es, para muchos, la artista cuya obra aparece en el billete de 500 pesos. Es hora de compensar eso haciendo que la Colección Gelman esté disponible sin la necesidad de un pasaporte y de pagar tarifas de entrada exorbitantes en el extranjero. No hay justificación para que esta colección esté alojada en España, así como no la hay para que la Declaración de Independencia de Estados Unidos esté en Londres.
¿Por qué una pieza de Kahlo como su obra maestra “Diego en mi pensamiento” debería mostrarse en el extranjero por más tiempo cuando apenas ha sido vista durante el siglo XXI en México?
La Mona Lisa no ha salido del Louvre desde 1974. Simplemente no tiene sentido.
Si el estatus legal de la Colección Gelman hoy fuera irreprochable, la nacionalización seguiría siendo una consideración legítima. Pero, dada su fragilidad legal, lo es aún más. Desde la muerte de Natasha Gelman en Cuernavaca en 1998, el procedimiento de permisos legales ha estado envuelto en sombras.
De acuerdo con publicaciones, ha habido cinco testamentos mexicanos. También hubo al menos uno, y posiblemente más, en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los deseos originales de Jacques, que murió en Houston en 1986 y de Natasha, que murió en Cuernavaca en 1998? Las narrativas difieren y hay poca historia creíble aparte de los testimonios verbales y las garantías del pequeño grupo, mayormente estadounidense, que rodeó a Natasha hasta su muerte y que, más tarde, enfrentaría alegaciones de fraude, abuso en contra de una adulta mayor, influencia indebida, delincuencia organizada y colusión.
Los tribunales mexicanos también fueron objeto de desdén por parte de Robert Littman, el aparente beneficiario legal de las obras. En 2008, el tesorero de la Fundación Vergel, John B. Koegel, abogado de artes y entretenimiento, justificó trasladar el arte fuera de México sin un documento conocido del procedimiento legal de exportación.
¿De verdad? ¿La discrepancia con un tribunal mexicano justificaría una remoción clandestina? Si la colección fue exportada legalmente, y esa es una posibilidad, ¿dónde está el gobierno mexicano para confirmarlo? Solicitudes de comentarios sobre esta historia a Littman, hechas a través de la organización sin fines de lucro neoyorquina Fundación Vergel, han sido ignoradas, aunque el personal de Littman ha respondido al New York Times (y a su cobertura en gran medida favorable).
El retiro de la colección en 2008 fuera de Cuernavaca no es la única falta de rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano.
Las dependencias responsables de la aplicación de las leyes de patrimonio han estado ausentes, o menos que responsables cuando se trata de atender al pueblo mexicano. Representantes de consulados mexicanos han asistido a galas en exhibiciones de la Colección Gelman alrededor del mundo en la última década, pero la rendición de cuentas directa al pueblo mexicano ha estado ausente. Las solicitudes de registros han sido a menudo negadas por el INBAL, la entidad responsable de las artes y la cultura. Esta ausencia de rendición de cuentas, en sí misma, es razón para el curso correctivo: la nacionalización.
La nacionalización rectifica y reconcilia decisiones legales tomadas en México y Estados Unidos que plantean más preguntas que respuestas.
Los litigios en Estados Unidos pusieron en seria duda si Littman fue, de hecho, el designado legítimo y si se benefició indebidamente tras la muerte de Natasha. No solo los reportes publicados documentan que Littman recibió más de 11 millones de dólares, sino que varias demandas contra Littman en México impugnaron lo que se cree son cinco testamentos creados y revisados por Natasha Gelman. Pocos que conocen la historia de la saga Gelman creen que los testamentos mexicanos impugnados fueron “creados y revisados por Natasha”.
En Estados Unidos, demandas en 2000 y 2002 acusaron a Littman y a otros prominentes abogados neoyorquinos de abuso en contra de una adulta mayor, alegando en detalle específico que mantuvieron a Natasha confinada en su casa de Cuernavaca e indujeron cambios y eliminación de beneficiarios.
Una demanda, presentada por el Weizmann Institute of Science, comienza:
“Esta acción surge de un esquema fraudulento perpetrado por los demandados Janet C. Neschis, Robert R. Littman y otros, para defraudar a la Sra. Natasha Gelman, una viuda adinerada y de edad avanzada que quedó mentalmente incapacitada en los últimos años de su vida. El propósito del esquema era obtener el control de los considerables bienes de la Sra. Gelman y desviarlos para el uso y beneficio personal de Neschis y Littman”.
Neschis, Littman y otros, incluida Marilyn Diamond, una prominente jueza de Nueva York, también habrían transferido fondos de otras cuentas de Natasha a sí mismos de diversas maneras, según alegó la demanda. En un testamento final, el Metropolitan Museum of Art fue eliminado; la porción de Littman en los activos de Natasha aumentó del uno al 31 por ciento; los miembros de la familia Gelman prácticamente desaparecieron; a la familia Jung se le ofrecieron 10 mil dólares en lugar de porcentajes de los testamentos anteriores; y las organizaciones benéficas médicas fueron igualmente degradadas o eliminadas.
Es probable que exista justificación legal suficiente para que México, de hecho, anule retroactivamente todos los testamentos Gelman basándose en los testimonios de abuso en contra de una adulta mayor y enriquecimiento indebido. Nuevamente, son reportes publicados en periódicos de Nueva York los que hablan de la relación de complacencia de Sidney E. Cohn y William S. Liebermann con Gelman que, en última instancia, permitieron que Marilyn Diamond se incluyera a sí misma y a una hija en el testamento de Gelman.
Anular los testamentos por completo sería una afirmación dramática de los derechos de una nación y, si fuera legalmente viable, enviaría el mensaje apropiado al resto del mundo. Por separado, México podría incluso invocar los Washington Principles, que proporcionan directrices éticas para identificar, localizar y restituir obras de arte confiscadas por los nazis, a sus legítimos propietarios de origen judío. Esos son argumentos a más largo plazo y más sofisticados; sin embargo, una nacionalización directa sería más expedita.
Las apuestas son muy altas cuando se trata de la Colección Gelman; esto sería un primer caso para el pueblo: no energía ni minas, sino arte y legado histórico para el deleite y el enriquecimiento cultural de una nueva generación de mexicanos que cada vez muestran más interés en las obras actualmente expuestas en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.
Proveer una joya adicional a la pujante industria turística de México puede no ser, y no debería ser, la razón para una nacionalización, pero es un beneficio colateral indiscutible. Como tal, el tema encaja perfectamente en la cuestión de cómo un país cuya deuda pública está aumentando puede justificar fácilmente mantener la colección en casa.
Es aleccionador mirar otra obra de arte:
Casi nueve millones de personas, el año pasado, pasaron por el Museo del Louvre en París para ver la pintura de la Mona Lisa. “Diego en mi pensamiento” es un equivalente en el hemisferio occidental. ¿Acaso nadie se da cuenta de que podría construirse un museo, quizás en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, o cerca del Soumaya, Jumex, Museo de Arte Moderno o Nacional de Antropología, a partir de este cuadro de Kahlo y otras piezas icónicas?
Las finanzas no serían el despilfarro como otras nacionalizaciones fallidas, en las que nunca hay esperanza de recuperar la inversión.
El Congreso mexicano, como en cualquier expropiación, podría tener que asignar fondos para asumir la inversión inicial, pero ese papel sería más de garante que de deudor. Como en otras empresas turísticas, como el desarrollo de Cancún o Cabo San Lucas, México encontrará entidades del sector privado -incluso sin fines de lucro- dispuestas a asumir riesgos y beneficios de la gestión. Los fondos fiduciarios y entidades público-privadas (fondos mixtos) del país han funcionado a menudo en beneficio de todos. De hecho, México podría incluso trabajar con los nuevos dueños de la colección en Monterrey.
¿Debe incautarse toda la colección? Ese asunto puede abordarse después.
Tiene sentido incautar todas las piezas de la Colección Gelman ya bajo control mexicano en el Museo de Arte Moderno que es propiedad gubernamental. Otras obras, incluidas las 10 de Kahlo y 20 piezas clasificadas como “monumentos históricos”, de Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pueden tratarse pieza por pieza. Mejor para México tomar todo el paquete y atender las minucias después. Esta colección está programada para su adiós en julio. El tiempo es escaso.
De hecho, cuando se observa el trato a distancia de México hacia la Colección Gelman, surge la pregunta: ¿por qué no nacionalizar la colección SOP, que sufrió bajo la misma historia y condiciones legales? Debería hacerse. Esa colección, compuesta por 81 pinturas, dibujos y bronces de 30 artistas europeos, ofrece una visión de la cultura francesa y europea en las primeras décadas del siglo XX. La colección, que incluye obras de Bonnard, Braque, Dalí, Dubuffet, Matisse, Miró, Picasso y Giacometti, fue transferida al MET (Museo de Arte Metropolitano) desde el apartamento de Natasha en Nueva York en 1989 y nueve años después, al momento de la muerte de Natasha, fue considerada un legado.
La nacionalización tendría otra función, una especie de limpieza de la ineptitud gubernamental o la corrupción política. Nacionalizar serviría como precedente, diciendo al mundo que las leyes de patrimonio de México son reales. No se tolerarán futuras ocultaciones de colecciones o seguimientos inexactos. La próxima vez que México tenga que proteger el patrimonio, los funcionarios no se comportarán como si fueran ignorantes o cómplices.
Claro, la nacionalización de la Colección Gelman haría que empresarios, corredores de arte y especuladores en compañías como Sotheby’s alzaran las cejas temiendo una perturbación en el mercado que pondría en riesgo su modelo secreto. Pero esto también es una recompensa para que México legitime su gestión de la cultura y envíe las señales correctas al extranjero para detener todo tipo de pillaje, por sofisticado que sea.
No, la historia de las nacionalizaciones no es bonita, ya sea en México, Venezuela, Irán o Rusia. Siempre es preocupante cuando líderes, en posesión del poder y la bandera, deciden que saben más que el mercado. Pero hay un momento correcto.
A la presidenta Sheinbaum:
El día que tomó posesión de su cargo, usted enalteció a Frida Kahlo ante sus 125 millones de conciudadanos. Esas palabras sonarán vacías si deja que sus obras sean más aclamadas por otros en el extranjero, que los de casa.Más recientemente, en Barcelona durante la llamada “cumbre de líderes progresistas”, organizada por el Gobierno de España, usted dijo: “Vengo reconociendo la valentía de Frida Kahlo que, aún en la fragilidad física, supo llenar de colores la lucha por la justicia”.
Es tiempo de justicia, no de narrativas patrióticas.
Puede aceptar de buena fe los planes de la Fundación Banco Santander para devolver la colección en dos años. No olvidemos que el mundo del arte está lleno de garantías incumplidas, promesas quebrantadas. La Fundación Banco Santander asegura que el daño y degradación serán mínimos, pero quienes están en el mundo del arte saben que el deterioro de la calidad es tan cierto como la ley de la gravedad. Documentos financieros publicados sugieren que Banco Santander puede tener un gravamen sobre un préstamo que permitió a los Zambrano comprar la colección. ¿Qué ocurre si la familia Zambrano incumple? El banco español se convierte en el propietario.
¿Qué garantía, realmente, existe de que la Colección Gelman regresará? ¿Vamos a tomar la palabra de las mismas personas, ciudadanos y servidores públicos, que nos han bloqueado y negado información durante al menos 18 años?
Use la experiencia de la colección privada de Remedios Varo a principios de este siglo, resguardada por el INBAL, desde que fue donada en 2002 por una pareja de extranjeros como base para afirmar que su Presidencia resguarda el patrimonio y los monumentos históricos en beneficio de la gente.
El liderazgo significa persuadir, tentar, intimidar, presionar y apelar a todo tipo de personalidad bajo el sol. Nacionalizar esta colección no tiene por qué ser adversarial. En unas pocas reuniones, con su poder usted podría lograr en poco tiempo que esto funcione con todos los actores involucrados.
No importa la óptica, la propiedad de la Colección Gelman es turbia. Usted debe declarar que ningún interés particular está por encima del interés de la Nación. Díganos a todos, ahora, que apropiarse de estas obras es genuinamente, “lo que pide el Pueblo”.
Por Keith Rosenblum y Jesús Ibarra
Para entenderlo mejor: El testamento de Natasha Gelman: Un blindaje legal que no salvó el tesoro artístico de México
Para entenderlo mejor: Las dos fundaciones creadas por la fortuna Gelman y cómo operan