Sheinbaum acusa a Maru Campos de actuar fuera de la ley por operativo con agentes estadounidenses

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, violó la legislación al permitir la participación de agentes de EE. UU. en un operativo antidrogas en la sierra chihuahuense. La acusación se produce mientras la Fiscalía General de la República investiga posibles delitos contra la seguridad nacional y la presencia irregular de personal extranjero en territorio mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 10:15 AM.
En México y editada el 07/05/2026 09:32 PM.