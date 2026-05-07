Sheinbaum responde a Trump y señala reducción del 50 % en homicidios dolosos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refutó las advertencias del presidente de EE. UU., Donald Trump, y presentó datos que indican una caída cercana a la mitad de los homicidios dolosos, la desactivación de 2 500 laboratorios de fentanilo y una mayor formalidad en los procesos judiciales contra el narcotráfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 09:21 AM.
En México y editada el 07/05/2026 10:12 AM.