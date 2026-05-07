Sheinbaum responde a Trump y señala reducción del 50 % en homicidios dolosos

En la conferencia matutina de este jueves, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió a las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington tomaría medidas contra México si el gobierno nacional no intensificaba la lucha contra el narcotráfico.
Sheinbaum recordó que Trump ha hecho esas declaraciones en varias ocasiones, pero subrayó que su gobierno ya está actuando. "Hay una reducción casi del 50 % en homicidios dolosos", afirmó la presidenta, citando los últimos indicadores de seguridad publicados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, la mandataria presentó un documento que muestra que se han deshabilitado y destruido 2 500 laboratorios de fentanilo, una sustancia que ha alimentado la ola de violencia en la frontera norte. "Las personas detenidas ahora cuentan con carpetas de investigación sólidas y pruebas contundentes, a diferencia de lo que ocurría antes", añadió.
Sheinbaum también destacó una disminución significativa en el flujo de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, lo que, según ella, evidencia la efectividad de las operaciones conjuntas y de los operativos de interdicción realizados por la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
El presidente Trump, en un discurso del miércoles pasado, advirtió que si México no intensifica sus esfuerzos, Washington intervendrá directamente. Sheinbaum, sin embargo, sostuvo que la cooperación bilateral sigue siendo la vía preferente y que los resultados obtenidos demuestran el compromiso de su gobierno con la seguridad de ambos países.
La presidenta concluyó la rueda de prensa reiterando su disposición al diálogo y a la colaboración con Estados Unidos, mientras subrayó que los avances en materia de seguridad son fruto de una política integral que combina prevención, investigación y sanción.