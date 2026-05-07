Sheinbaum establece salario mínimo de 587.4 pesos para empleados federales

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, a partir de 2026, los trabajadores del gobierno federal percibirán al menos 587.4 pesos diarios, el salario medio registrado por el IMSS en 2024, y firmó la reforma constitucional para una jornada de 40 horas semanales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 03:18 PM.
En México y editada el 07/05/2026 09:56 PM.