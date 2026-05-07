Sheinbaum establece salario mínimo de 587.4 pesos para empleados federales

En el Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un acuerdo que fija como piso salarial para todos los empleados del sector público federal el promedio del salario base de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al año 2024, que ascendió a 587.4 pesos diarios. Este monto será la referencia mínima que percibirán los trabajadores gubernamentales a partir de 2026.
El anuncio, realizado el 1 de mayo, forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer los derechos laborales en el sector público. Además del nuevo salario mínimo, el acuerdo contempla aumentos futuros superiores a la inflación y la implementación paulatina de una jornada laboral de 40 horas semanales, medida que fue firmada en presencia de representantes del magisterio, líderes sindicales y autoridades del IMSS y del ISSSTE.
El IMSS, como principal organismo de seguridad social en México, registró al cierre de diciembre 2024 un salario base de cotización promedio de 587.4 pesos, cifra que ahora servirá como referencia para alinear los ingresos de los servidores públicos con el promedio nacional del sector formal. La medida implica una revisión significativa de la nómina estatal y busca garantizar mejores condiciones de trabajo y mayor equidad salarial.
El ajuste también refuerza la cobertura del IMSS en materia de salud, pensiones y seguros de riesgos de trabajo, alineando los beneficios de los empleados públicos con los estándares establecidos por la Ley del Seguro Social y la Constitución. La presidenta Sheinbaum subrayó que estos cambios pretenden crear un entorno laboral más justo y competitivo, contribuyendo al bienestar de los trabajadores y sus familias.