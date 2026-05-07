El testamento de Natasha Gelman: Un blindaje legal que no salvó el tesoro artístico de México

...

¿Qué otorga mayor certeza a las obras de la Colección Gelman? ¿Qué posibilidad hay de que permanezcan en México? ¿Es viable la nacionalización de arte protegido ya que el testamento original no fue respetado?

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 04:43 PM.
En México y editada el 07/05/2026 05:54 PM.