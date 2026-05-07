Trump y Lula se reúnen en la Casa Blanca y discuten aranceles en medio de tensiones diplomáticas

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una reunión en la Casa Blanca donde abordaron principalmente los aranceles impuestos a Brasil, así como la situación de Cuba, Irán y la captura de Nicolás Maduro. Ambos calificaron el encuentro como “muy bien” y anunciaron futuras conversaciones bilaterales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 03:17 PM.
En México y editada el 08/05/2026 08:23 AM.