Trump y Lula se reúnen en la Casa Blanca y discuten aranceles en medio de tensiones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca transcurrió “muy bien”. La reunión, la primera entre ambos mandatarios desde octubre, se centró en los aranceles que Washington ha impuesto a Brasil desde el regreso de Trump al poder en 2025, y en otros temas de seguridad y comercio.
Trump, a través de su cuenta en Truth Social, describió a Lula como un interlocutor “dinámico” y señaló que ambos acordaron mantener conversaciones en los próximos meses para tratar “ciertos elementos clave”. Por su parte, Lula declaró que el encuentro representó “un paso importante en la relación democrática e histórica que Brasil tiene con Estados Unidos”.
La agenda incluyó, además de los aranceles, la cooperación contra el crimen internacional y la explotación de minerales críticos, en los que Brasil posee la segunda mayor reserva mundial, solo detrás de China. En el contexto de la reunión, Brasil criticó a EE. UU. por el operativo de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la postura de Washington frente a Irán y las presiones sobre Cuba.
Contrario a la práctica habitual bajo la administración Trump, los dos líderes no comparecieron juntos ante la prensa en el Despacho Oval. Según fuentes brasileñas, Lula solicitó que la interacción con los medios se realizara una vez concluida la reunión. Posteriormente, el mandatario brasileño ofreció una rueda de prensa en la embajada de Brasil en Washington, donde mantuvo un tono cordial y bromeó con Trump sobre la posible restricción de visados a la selección brasileña durante el Mundial de fútbol que se celebrará en EE. UU. este verano.
El encuentro se produce en medio de una serie de fricciones bilaterales: los aranceles estadounidenses, la condena de Brasil al proceso judicial contra el ex presidente Jair Bolsonaro y la captura de Maduro, así como la creciente preocupación de Brasil por la política estadounidense hacia Cuba e Irán.
Ambas partes anunciaron que representantes de sus gobiernos se reunirán en los próximos meses para profundizar en los temas tratados y buscar soluciones que mitiguen las tensiones comerciales y geopolíticas.