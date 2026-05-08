Sheinbaum indica que aún no se define ajuste al calendario escolar 2025‑2026 por mundial 2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la modificación al calendario escolar 2025‑2026, propuesta por la SEP para adelantar las vacaciones de verano ante la Copa Mundial de Fútbol 2026 y la ola de calor, sigue sin estar definida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 09:13 AM.
En México y editada el 08/05/2026 09:35 AM.