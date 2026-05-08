Sheinbaum indica que aún no se define ajuste al calendario escolar 2025‑2026 por mundial 2026

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar las vacaciones de verano, a fin de evitar coincidencias con la Copa Mundial de Fútbol 2026 y la ola de calor, aún no cuenta con una definición definitiva.
El anuncio de la SEP, realizado el día anterior, proponía que los estudiantes concluyeran el ciclo lectivo antes de lo habitual, con el objetivo de que el periodo vacacional coincidiera con la fase de grupos del Mundial, programado para junio‑julio de 2026. Sin embargo, la presidenta subrayó que la propuesta está sujeta a revisión y que se requerirá mayor coordinación con autoridades estatales y locales.
Sheinbaum explicó que la decisión final dependerá de varios factores, entre ellos la disponibilidad de infraestructura escolar, la logística de transporte y la necesidad de garantizar la continuidad educativa de los alumnos. "No podemos tomar una medida que afecte la calidad de la educación sin antes analizar todas las implicaciones", afirmó la mandataria.
La SEP, por su parte, indicó que la medida busca evitar la superposición de actividades escolares con los partidos del Mundial y reducir el riesgo de contagios de enfermedades relacionadas con la ola de calor. Asimismo, señaló que se están evaluando alternativas, como la implementación de jornadas escolares más cortas o la reprogramación de exámenes finales.
Mientras tanto, sindicatos de maestros y representantes de padres de familia han solicitado mayor claridad y participación en el proceso de decisión, advirtiendo que cambios repentinos podrían generar confusión y afectar la planificación familiar.
Se espera que la Secretaría de Educación Pública publique una resolución definitiva en los próximos días, tras la consulta con los gobiernos estatales y la revisión de los impactos operativos y pedagógicos.