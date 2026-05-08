Incendio en Fiesta Las Palmas de Los Mochis obliga a evacuación y deja más de diez intoxicados

Un intenso incendio se desató la tarde del jueves 7 de mayo en la plaza comercial Fiesta Las Palmas, ubicada en Los Mochis, Sinaloa, obligando a la evacuación inmediata de los locales y a la movilización de cuerpos de emergencia.
Según los primeros reportes, el fuego se originó dentro de uno de los establecimientos del centro comercial y rápidamente se propagó, generando una densa columna de humo que se extendió por varios pasillos, alertando a comerciantes y visitantes.
Equipos de la Cruz Roja atendieron a más de diez personas que presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo, brindándoles primeros auxilios y trasladándolas a hospitales cercanos para su observación.
Bomberos y personal de Protección Civil trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se extendiera a otros locales. Hasta el momento, la zona permanece acordonada mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio.
Las autoridades locales reiteraron la importancia de seguir los protocolos de seguridad y evacuación en caso de emergencias, y mantendrán informada a la población sobre los avances de la investigación.