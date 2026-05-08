Incendio en Fiesta Las Palmas de Los Mochis obliga a evacuación y deja más de diez intoxicados

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Un fuerte incendio en la plaza comercial Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, provocó la evacuación del centro y atendió a más de diez personas por intoxicación de humo, mientras bomberos y Protección Civil luchan por contener las llamas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 08:33 AM.
En México y editada el 08/05/2026 08:39 AM.